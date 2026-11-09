Изкуственият интелект в медиите, фактчекът по време на президентския дебат и медийната грамотност бяха във фокуса на конференция в УНСС

Изкуственият интелект в медиите, фактчекът по време на президентския дебат и медийната грамотност от ранна възраст бяха във фокуса на конференция в УНСС. В дискусията се включиха журналисти, преподаватели, студенти и представители на СЕМ.

Според председателя на СЕМ Габриела Наплатанова съвсем скоро ще бъде представено социологическото изследване от кои медии избирателите в България са се информирали и са формирали своето решение за кого да гласуват на президентските избори.

Габриела Наплатанова, председател на СЕМ: "Мога само да загатна, че ясно се очертава, че независимо, че социалните мрежи се използват много, за важни процеси, традиционните медии остават предпочитан източник, като най-високо доверие имат обществените медии."

Пролет Велкова от медийния регулатор смята, че по време на кандидат-президентския дебат БНТ е можела да използва капацитета си в по-голяма степен, за да подпомогне избирателите да разберат кои твърдения са неверни.

Пролет Велкова, СЕМ: "В други медии това се прави вече, а именно проверка на фактите в момента на самия дебат, на самото случване на дискусията."

Според много от присъстващите обаче да се прави бърз фактчек е много рисковано.

Надя Обретенова, водещ в БНТ: "Този мигновения фактчекинг, не е фастчекинг. Ние рискуваме да сгрешим, правейки това нещо на мига. Използвайки изкуствен интелект, ако го включим да помага, рискуваме отново да бъдем подведени. Не съм сигурна, че мигновено трябва да се реагира, по-скоро трябва да се реагира след това, при анализа на дискусията."

Добрина Чешмеджиева, водещ в БНТ: "Нека да не гледаме на журналиста като чат джи пи ти, който ти му казваш - "кажи ми сега колко ще са парите за детските за следващата година" и той, ако не ти го изрецитира...ти да кажеш, че той не е журналист. Ролята на журналиста за мен е малко по-различна - той да даде възмжонст на кандидатите в едно студио да покажат най-доброто от себе си."

Генералният директор на БНР Милен Митев постави въпроса за равнопоставеното положение на всички политически субекти по време на изборите, което води до това големите партии да отказват участие в дебати и накрая бял свят да виждат радикални идеи.

Милен Митев - генeрален директор на БНР: "Така че, ако един напълно незаитересован човек си пусне БНТ и БНР, ще реши, че България всеки момент ще излезе от НАТО и ЕС, най-вероятно ще откаже еврото и ще се върне към българския лев."

От СЕМ отговориха, че уважават правото на равпопоставеност на партиите. Добавиха обаче, че са излезли с позиция да не се злоупотребява с ефира на обществените медии като се използва език на омразата. СЕМ е изпратил на ЦИК и над 50 сигнала за предварително съобщаване на резултатите в деня на изборите.