Френският шампион по джудо Теди Ринер обявява кандидатурата си за президентските избори

Петкратният олимпийски шампион по джудо Теди Ринер, икона на френския спорт, обяви днес кандидатурата си за президентските избори през 2027 г. във видео, публикувано в социалните мрежи.

„Казвам се Теди Ринер и днес ви го казвам право в очите: кандидат съм за президентските избори през 2027 г. Знам какво ще кажат за мен: „Той е луд“, „Не е от техните среди“, „Не познава правилата на играта“, „Никога не се е занимавал с политика“. Ако отказът да наведа глава и отказът да приема хаоса ме правят луд, тогава да, напълно луд съм“, заяви 37-годишният френски джудист, родом от Гваделупа, в своето изненадващо обръщение.

„Няма да бъда от онези, които гледат как страната гори, докато си търсят оправдания. Не съм прекарал живота си зад чиновническо бюро. Борбата винаги е била част от мен. Знам какво означава да се бориш, да падаш и винаги да се изправяш отново“, добавя най-великият джудока в историята на Франция, който е единадесеткратен световен шампион.

В обширно интервю за вестник "Паризиен" френският колос, който на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. стана първият джудока, спечелил три олимпийски титли в тежка категория, каза, че възнамерява да продължи спортната си кариера и дори да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. „ако длъжността ми го позволява и ако французите ми дадат това право“.

Ринер обяснява в интервюто, че решението му да се кандидатира датира от периода след Олимпийските игри в Париж, когато е видял „цяла една страна обединена, горда и щастлива. А после, само няколко седмици по-късно, отново разделена“.

Макар да признава, че „кандидатите вече са много“, той уверява, че възнамерява „да стигне докрай“ и че не би предприел тази стъпка, ако не смяташе, че има „всички шансове за успех“.