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Френският шампион по джудо Теди Ринер обявява кандидатурата си за президентските избори

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Спорт
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Петкратният олимпийски шампион се кандидатира за президентските избори през 2027 г.

Теди Ринер
Снимка: БТА
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Петкратният олимпийски шампион по джудо Теди Ринер, икона на френския спорт, обяви днес кандидатурата си за президентските избори през 2027 г. във видео, публикувано в социалните мрежи.

„Казвам се Теди Ринер и днес ви го казвам право в очите: кандидат съм за президентските избори през 2027 г. Знам какво ще кажат за мен: „Той е луд“, „Не е от техните среди“, „Не познава правилата на играта“, „Никога не се е занимавал с политика“. Ако отказът да наведа глава и отказът да приема хаоса ме правят луд, тогава да, напълно луд съм“, заяви 37-годишният френски джудист, родом от Гваделупа, в своето изненадващо обръщение.

„Няма да бъда от онези, които гледат как страната гори, докато си търсят оправдания. Не съм прекарал живота си зад чиновническо бюро. Борбата винаги е била част от мен. Знам какво означава да се бориш, да падаш и винаги да се изправяш отново“, добавя най-великият джудока в историята на Франция, който е единадесеткратен световен шампион.

В обширно интервю за вестник "Паризиен" френският колос, който на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. стана първият джудока, спечелил три олимпийски титли в тежка категория, каза, че възнамерява да продължи спортната си кариера и дори да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. „ако длъжността ми го позволява и ако французите ми дадат това право“.

Ринер обяснява в интервюто, че решението му да се кандидатира датира от периода след Олимпийските игри в Париж, когато е видял „цяла една страна обединена, горда и щастлива. А после, само няколко седмици по-късно, отново разделена“.

Макар да признава, че „кандидатите вече са много“, той уверява, че възнамерява „да стигне докрай“ и че не би предприел тази стъпка, ако не смяташе, че има „всички шансове за успех“.

„Единственият риск, който виждам днес, е примирението да се избира между две възможности - тези на крайностите“, олицетворявани според него от Национален сбор и Непокорна Франция, заявява джудистът, самоопределящ се като човек, който не е нито десен, нито ляв.

#Теди Ринер

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