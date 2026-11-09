Вещо лице за катастрофата с Ива Михайлова: Ударът е станал от навлизане на автомобил в лентата на Ива

Съдът в Кочани започна изслушването на вещото лице Винко Гаица, който има изготвени до момента над 6000 експертизи за катастрофи в Република Северна Македония. Гаица е направил експертизата си по всички доказателства, събрани по време на огледа, протокола и фотоалбума на мястото на катастрофата.

Гаица е категоричен, че катастрофата е станала в следствие навлизането на автомобила "Рено" в лентата на фолксвагена, управляван от Ива Михайлова. Мястото на удара се установява от следите, оставени от счупени стъкла, течности, както и начина, по който автомобилите инерционно са се движили след сблъсъка и крайното им положение.

Анализът на доказателствата и оставените следи твърдо сочат, че двете коли са се ударили в лентата, където се е движил автомобилът, управляван от Ива, точно там, където има следи от счупено стъкло. Тези следи не са описани в скицата към протокола, а само са заснети.

Не е отчетено и разстоянието между двата автомобила, след като са спрели.

Винко Гаица, вещо лице: "Тази методология, по която съм направил този извод, е част от всички правила за анализ в ЕС и САЩ. И съвпада изцяло с всички компютърни модели. Това е типичен челно-ексцентричен удар между два автомобила. Това означава, че двата ударили се автомобила не остават на мястото на удара, а имат последваща ротация."

По време на изслушването му стана ясно още, че автомобилът "Рено", без товар е с 400 кг по-тежък от автомобила "Фолксваген". По-тежката кола се е завъртяла на повече от 50 градуса след удара. А по-лекият автомобил се е отклонил едва на 8 градуса и е спрял плътно вдясно в своята лента на движение.

В началото на поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани беше докладвано, че е издадена заповед за 30-дневното ѝ задържане, след като тя е напуснала територията на Република Северна Македония. Първоначално не беше докладвано, че тя иска да се включи чрез видеоконферентна връзка и да участва в делото. В хода на заседанието съдът докладва, че в 11.45 ч. е постъпила молба от Ива Михайлова и заседанието беше прекъснато, за да се запознаят страните с документите.

Прокурорът поиска допълнителна медицинска експертиза за здравословното ѝ състояние. За целта да бъдат използвани представените през последните месеци медицински документи, както и нейни публикации в социалните мрежи.

Адвокатът на Михайлова Николай Димитров съобщи, че тя отново е постъпила в болница в България.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Това, което се случва към момента с моята клиентка, е, че след 12-дневен престой в "Пирогов" и едноседмична рехабилитация лекуващите ѝ лекари са преценили, че отново трябва да влезе в болнично заведение. В момента е в Окръжна болница, където продължава нейното лечение. Има увреждания по гръбначния стълб, за които лекуващите лекари прецениха, че следва да вземат мнението и на техни колеги, преди да бъде решено каква точно интервенция да бъде извършена на Ива."

Прокурорът възрази срещу молбата на Ива Михайлова да участва лично в делото чрез видеоконферетна връзка. Игорчо Кръстов изтъкна, че прокуратурата търси Ива Михайлова. Обвиняемата може да се яви лично в съдебната зала и да участва в делото, както това беше да предишното заседание. Според прокурора безспорен е фактът, че Михайлова не е спазила мерките за неотклонение и умишлено и съзнателно е избягала, с което е решила делото се гледа без нея.