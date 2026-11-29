Викторио Младенов, който защити приятелката си по време на нападението над привържениците на Левски на стадион „Велодром“ в Марсилия и пое тежките удари на ултрасите, изрази благодарност към всички, които са му помогнали след инцидента.

Той благодари на лекарите, на близките си, на клуба и на всички институции и хора, които му помогнаха да се прибере.

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