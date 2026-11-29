Усложнена е пътната обстановка в редица райони на страната заради интензивни снеговалежи, снегонавявания, преспи и необходимост от снегопочистване, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

От агенцията призовават шофьорите да пътуват само при необходимост, а ако такава има, да се съобразяват с въведената временна организация на движението, пътните знаци и указанията на контролните органи.

Предприемат се необходимите действия за обработване на републиканската пътна мрежа.

Близо 1000 машини работят по почистването и обработването на пътищата, като приоритетно се обработват автомагистралите, най-натоварените направления по първокласната и второкласната пътна мрежа, както и проходите, осигуряващи връзките между Северна и Южна България.

Въведени са временни ограничения за движението на тежкотоварни автомобили и на всички моторни превозни средства в отделни участъци от републиканската пътна мрежа.

- Ограничено е движението на всички МПС през Троянския проход.

- Ограничено е движението на МПС с тегло над 12 т през прохода Рожен.

- Ограничено е движението на МПС с тегло над 12 т през прохода Печинско.

- Ограничено е движението на МПС с тегло над 12 т през прохода Превала.

- Ограничено е движението на МПС с тегло над 12 т през прохода Предел.

- Ограничено е движението на МПС с тегло над 12 т през Котленския проход.

- Ограничено е движението на всички МПС по път 2901 Аксаковска панорама – Суворово, поради навявания и намалена видимост.

Водачите трябва да бъдат подготвени за зимни условия, да шофират с намалена скорост и повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да не предприемат рискови маневри, допълват от АПИ.

Ограниченията се въвеждат и отменят динамично в зависимост от метеорологичната обстановка, състоянието на пътните настилки и напредъка на снегопочистването и могат да бъдат променени, разширени или отменени в течение на деня.

Данните от АПИ към 29 ноември показват, че обстановката остава усложнена в редица райони на страната.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.