Йоанис Питас: ЦСКА не преследва нищо друго освен титлата

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига и се изкачи на върха във временното класиране. На Националния стадион „Васил Левски“ футболистите на Маркус Гиздол изиграха силен двубой и нанесоха първо поражение на „сините“ в първенството през настоящия сезон.
ЦСКА не преследва нищо друго освен титлата. Това заяви Йоанис Питас след победата над Левски с 3:0.
"Ще празнуваме и ще се насладим на тази победа. Гиздоу е зад нас и ни подкрепя. Имаме много добър треньорски щаб", добави играчът на "червените".
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