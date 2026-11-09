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Йоанис Питас: ЦСКА не преследва нищо друго освен титлата

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Спорт
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ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига и се изкачи на върха във временното класиране. На Националния стадион „Васил Левски“ футболистите на Маркус Гиздол изиграха силен двубой и нанесоха първо поражение на „сините“ в първенството през настоящия сезон.

йоанис питас цска преследва нищо друго освен титлата
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ЦСКА не преследва нищо друго освен титлата. Това заяви Йоанис Питас след победата над Левски с 3:0.

"Ще празнуваме и ще се насладим на тази победа. Гиздоу е зад нас и ни подкрепя. Имаме много добър треньорски щаб", добави играчът на "червените".

Вижте видеото!

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#Йоанис Питас #ПФК ЦСКА

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