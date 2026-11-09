Йоанис Питас: ЦСКА не преследва нищо друго освен титлата

ЦСКА победи Левски с 3:0 във Вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига и се изкачи на върха във временното класиране. На Националния стадион „Васил Левски“ футболистите на Маркус Гиздол изиграха силен двубой и нанесоха първо поражение на „сините“ в първенството през настоящия сезон.