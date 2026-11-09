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Безименен 24-годишен мъж: Безславна съдба за убиеца от Краков

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Стрелецът почина, мотивите му останаха неясни

безименен годишен мъж безславна съдба убиеца краков
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Стрелецът от Краков, който уби шестима души на централния площад в града е починал тази сутрин в болница. Все още не са ясни мотивите на 24-годишния нападател. В дома му бяха открити телата на родителите му и на сестра му.

След атаката стрелецът беше опериран, но състоянието му остана критично. Полицията не успя да го разпита и мотивите му остават неясни. Засега не е известно и дали е членувал в група или организация, след като вътрешният министър съобщи, че е изповядвал крайнодесни възгледи. Знае се, че заедно с баща си е посещавал спортен клуб по стрелба.

Адам Хиб, говорител на спортен клуб по стрелба: "Той посещаваше нашето стрелбище. Участваше в състезания. Според регистрите тази година е бил на стрелбището два пъти, като последното му посещение е било през август. Винаги беше придружаван от баща си, който беше дългогодишен член на клуба. Двамата стреляха заедно."

Властите определиха атаката като "терористично престъпление".

Адам Хиб, говорител на спортен клуб по стрелба: "Аз самият не бих могъл да стрелям по този начин. Практикувам този спорт от десетилетия и мога да ви кажа, че не бих успял да стрелям така, както го е направил той. Стрелбата в движение е съвсем различна дисциплина от стрелбата от неподвижно положение."

За поляците стрелецът остава безименен 24-годишен мъж. Полското общество му отреди безславна съдба. Избра да говори не за него, а за героите, спасили човешки живот. Като тези двама лекари, които се оказали в епицентъра на трагедията.

проф. Михал Пендживятр, хирург: "Ако Матуш не беше оказал помощ на човека, който обезвреди нападателя, ако не беше притиснал кървящата му рана, пациентът нямаше да оцелее до пристигането на линейката. Матуш спаси този пациент - полицая."

Двамата полицаи, които първи пристигат на мястото на стрелбата вече са излезли от кома, но състоянието на единия продължава да е критично. Тежко остава състоянието и на някои от ранените минувачи.

проф. Михал Пендживятр, хирург:"Не е ясно дали всички ще оцелеят, трябва да изчакаме. Дори и да оцелеят остава въпросът в какво състояние ще бъдат. Освен физическото им състояние трябва да имаме предвид и психическите последици. Но животът е показал, че подобни ситуации могат да имат благоприятен изход. Затова трябва да запазим надежда."

Днес е втория ден на траур в Полша. В Краков вечерта ще се проведе бдение за жертвите.

#бдение за жертвите #починал в болница #стрелба в Краков #втори ден на траур #убиец #Полша

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