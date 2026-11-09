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Преовлажняване на почвата е причина за свличането на стена на изкоп в Смолян, твърди строителят

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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Хората в съседство смятат, че изкопът е опасен, а разрешителното за строеж е получено в противоречие със закона

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Стена на строителен изкоп се свлече в Смолян. Пострадали няма, но е разрушена част от общинската улица, с която изкопът граничи. От Община Смолян разпоредиха спешно укрепване, преди изкопните работи да продължат.

През нощта живеещите на улица "Чан" в смолянския квартал "Невястата" чули страхотен тътен. В тъмното обаче никой не успял да види какво се е случило. Всичко се разкрило на сутринта.

Георги Тонев: "От терасата видях, че е пропаднала оградата. Това се случва за втори път, само че предишния път беше от вятър. И сега забелязах, че всичко е в дерето, е пропаднало. Имаше паркирани три коли тук точно на пропадналото място и веднага реагирахме с моята съпруга и се обадихме на 112, подадохме сигнал."

На място веднага идва полиция, районът на свлачището е сигнализиран с лента, а колите са изтеглени. Да види каква е ситуацията на място дойде и кметът на Смолян Николай Мелемов.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: "Тук трябва да се произнасят специалисти, трябва да видят, да оценят ситуацията, дали има някакви нарушения или просто се е случило свличане и да кажат как по най-бързия начин да се вземат обезопасяване и всичко каквото трябва и да се укрепи пътят, естествено."

Според изпълнителя на изкопните работи свлачището е причинено от преовлажняване на почвата.

Асен Соколов, строител: "Четири дена валя, имаше червени кодове, по тези фуги предполагам, че е влязла повече вода, няма къде да изтича и оттам се е получило натиск върху укрепването."

На мястото е предвидено строителството на седеметажна жилищна сграда. Според част от съседите обаче разрешителното за строеж е получено в противоречие с редица законови изисквания. Не е спазено отстоянието от съседните сгради, не е направено и сериозно геоложко проучване на терена.

Стефка Маринска: "Това е дере, мазетата на блока, както и съседи тук казват, мазетата са пълни с вода, подпочвени води. Без сондиране, без Геозащита да си даде становище и съответно те продължиха да си ровят."

Съседите твърдят, че изкопът е опасен. От мястото на свличането до този блок отсреща има не повече от 5 - 6 метра. Застрашени са и останалите сгради наоколо.

Стефка Маринска: "Защо алармирам? Дъщеря ми е там в "Невяста" 22, те ще подкопаят основите на техния блок и ще висне, какво правим по-нататък? Кого ще дирим? Кого да съдим след това?"

Мястото се нуждае от спешно укрепване. А за презастрояването в района и как са издавани разрешителните за строеж думата си трябва да каже и общината.

#стена на строеж #притеснение #кмет на Смолян #причини #Смолян #свлачище

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