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Фон дер Лайен говори със Зеленски преди посещението си в Румъния и България

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Урсула фон дер Лайен
Снимка: БТА
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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че днес започва посещение в Черноморския регион, където "заплахите за сигурността ескалират, нападенията зачестяват и невинни хора губят живота си".

Тя допълни, че в Румъния и България ще се среща с лидери, за да обсъди обстановката на място и начините, по които Европа може да засили своя отговор.

Преди посещението си в Румъния и България фон дер Лайен е провела телефонен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. Пред него тя е заявила, че свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена.

Фон дер Лайен е потвърдила и подкрепата си за призива на Зеленски за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура. Двамата са обсъдили и усилия за постигане на мир и преговорите в Абу Даби тази седмица, в които ЕС също ще участва.

"Очаквам с нетърпение срещата си с президента Зеленски в Дъблин по-късно тази седмица, както и обсъждането на следващите стъпки към мира с други лидери", заяви Фон дер Лайен преди посещението си в Румъния и България.

#разговор със Зеленски #срещи в Румъния и България #Урсула фон дер Лайен #подкрепа за Украйна

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