Трима българи остават в болница след нападението над фенове на „Левски“ в Марсилия. Един от тях е в реанимацията, съобщиха от Министерството на външните работи. Военен самолет „Спартан“ е в готовност да прибере пострадалите от Франция, когато състоянието им позволи, казаха за БНТ от Министерството на отбраната.

Настаненият в реанимация българин е с травма на главата. В съзнание е и е контактен. Другият пострадал е с по-лека травма и сам е пожелал да остане под лекарско наблюдение, информират от Министерството на външните работи. Третият ни сънародник е в болницата като придружител.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Работим точно по медицинската евакуация. За да може да бъде адекватно направена тя, ни трябва информация от колегите в болница „Норд“ в Марсилия за медицинското състояние и съответно дали са транспортабилни по въздух пациентите“.

Привечер от Министерството на отбраната съобщиха, че самолет „Спартан“ пътува към Марсилия, за да прибере трима пострадали в България. Трима фенове на „Левски“, които живеят в Германия, отиват на мача в Марсилия. Няколко минути преди първия съдийски сигнал маскирани ултраси – фенове на френския отбор, се насочват към сектора с официални гости на „Левски“.

Мирослав Стоянов: „Бяха взели празни бутилки със сълзотворен газ. Това не бяха полицаи. А те пръскаха по нашите фенове и като изпразнеха бутилките, почнаха да ги мятат по клетката. Жени бяха там. И този сектор е мирният сектор. Ако тези хора искаха нас да ни нападнат, те щяха да дойдат от нашата врата, да нахлуят. Нямаше полиция и охрана. Така че всичко това е инсценирано.“

Мирослав и приятелите му помагат на нападнатите.

Мирослав Стоянов: „Единият отиде да дърпаме хората, които искат да прескочат оградата. Тези пребитите хора са от другата страна на оградата. Над оградата имаше мрежа опъната, късахме мрежата, за да може те да влязат при нас. Моят приятел един му беше скочил от нашите върху него, щото това е 2 метра ограда. И отделно от това го е ударил пожарогасител в рамото от онези там, които ги мятат. Хвърляха факли, деца ревяха.“

Единият му приятел е с извадено рамо, а другият – с изкълчен глезен. Отиват да търсят лекарска помощ на стадиона.

Мирослав Стоянов: „Превързаха момчетата, колкото можаха, и слязохме долу при ъгловото флагче, което е на стадиона под нашия сектор. Там бяха линейките. Пострадалото момче, което пазеше момичето си, може би после ги качиха тях, защото той отказа да тръгне без Богомил към болницата. Останахме на това място аз, моят приятел с изкълчения глезен и две момчета с битни глави“.

Отказват да си тръгнат от стадиона с такси. Не са съгласни да тръгнат и с маскирани стюарди, които им предлагат помощ.

Мирослав Стоянов: „Беше като хорър филм. На мен не ми се е случвало такова нещо – да ме гледат 10 маскирани, само очите им се виждат, тъмни субекти“.

Остават там до края на мача. Френски полицаи им помагат да излязат. А часове преди нападението от екипа, който поддържа социалните мрежи на „Олимпик“ Марсилия, носели фланелка на „Левски“ за фотосесия с български фенове пред стадиона.