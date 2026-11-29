26 сигнала за паднали дървета и клони върху автомобили са постъпили на телефон 112 в Пазарджик и съседните населени места вследствие на обилния снеговалеж. Това съобщи говорителят на ОДМВР – Пазарджик Мирослав Стоянов.

Общият брой на постъпилите сигнали заради усложнената зимна обстановка е около 40. Тежкият и мокър сняг е причинил падането на множество дървета и клони, скъсани са кабели, нанесени са материални щети.

На терен работят три екипа на пожарната и пет екипа на полицията. На места се налага временно затваряне на улици до тяхното разчистване и обезопасяване.

Приоритетно се реагира на сигналите, при които има опасност за живота и здравето на хората.

Екипите на полицията и пожарната работят в координация с общинската администрация за отстраняване на последиците от снеговалежа.

Към момента няма данни за бедстващи хора или откъснати населени места на територията на област Пазарджик.