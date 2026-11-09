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Свлечена стена на строеж в Смолян повреди пътя и предизвика притесненията на хората от съседните сгради

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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В Смолян стена на строителен изкоп се свлече в нощта на събота срещу неделя. Свлачището за малко за повлече три коли. Пострадали няма, но е разрушена част от пътната настилка, а съседите от близките жилищни сгради се притесняват, че изкопът е опасен. Районът на свлачището вече е обезопасен с ограда.

Изкопът е от доста време, както и притесненията на хората, които живеят в съседство:

Стефка Маринска: "Основните притеснения за това строителство е първо невъзможността в това дере да се прави такова огромно застрояване, което е по градоустройство. Тук беше предвидена някаква триетажна сграда. В последствие беше огромна, двойна на това като параметри, т.е. 180% застрояване, интензивно застрояване. А това е дере. Аз лично, с домоуправителя на апартамента, където живее дъщеря ми, блок 22, строителството е под тяхния блок, където има подпочвени води и нашето притеснение, че в един момент блокът може да висне надолу по дерето."

Според съседите, случилото се е било очаквано, защото, по думите им, не е било направено техническо проучване преди да започне строежа.

"Ние сме предприели вече мерки. В момента имаме преписка, която е в Административен съд - Смолян. Чакаме всеки момент да бъде насрочено дело. Също сме сезирали МРРБ, както ДНСК - София. И ще продължим всички институции да сезираме, защото това за мен е абсолютно персонална отговорност на главния архитект на община Смолян. Защото не може да се одобрява такова огромно застрояване с един доклад за съответствие."

В неделя на мястото беше и кметът на Смолян.

Николай Мелемов, кмет на Смолян: "Веднага да предпишем да се вземат мерки. Само това мога да направим. Тук сме строител, инвеститор, да идват проектанти и специалисти, да кажат какви мерки трябва да се предприемат. Аз не съм специалист, така че не мога да се упражнявам на тази тема, но факт е, че имаме проблем, който трябва веднага да бъдат взети мерки, обезопасяване и всичко каквото трябва. И да се укрепи пътя, естествено."

Вижте още в прякото включване на Величка Петкова

#свлечена стена #обезопасяване #изкоп #Смолян

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