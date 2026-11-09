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Увеличават се случаите на употреба на фентанил в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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Смъртните случаи в резултат на употреба на наркотици, при които е доказано наличието на фентанил, нарастват лавинообразно само в рамките на последните три години. Тревожната статистика е на Националния фокусен център за наркотици и наркомании. Тези данни подкрепят и увеличаващите се случаи на хора по улиците на големите градове, застинали в приведени пози или в безпомощно състояние.

Употребата на наркотични вещества вече се определя от психолози като „руска рулетка“. Фентанил вече се открива дори в лекарства за лечение на депресивни състояния, които се разпространяват нелегално.

Галя Данчева, психолог, Общински съвет по наркотични вещества и ПИЦ, Пловдив: "И има много разкази на лица, които уж употребяват "Ксанакс", но се чувстват необичайно и впоследствие разбират, че вътре има добавен фентанил."

Клипове на хора, застинали в приведена поза, ежедневно се публикуват и в социалните мрежи. Тези случаи зачестяват и в Пловдив.

Ваня Сланкова, свидетел, автор на клип: "Минавах оттам, беше площад "Съединение". Те бяха абсолютно неадекватни, съвсем първосигнално дори изпитах страх. Не предприех никаква комуникация, защото беше ясно, че те не са в състояние да водят каквато и да е комуникация."

Ако станем свидетели на подобна ситуация, незабавно трябва да се обадим на тел. 112.

Галя Данчева, психолог, Общински съвет по наркотични вещества и ПИЦ, Пловдив: "Притокът на кислород намалява и се получава така нареченият „дървен гръден кош“. Много типично е: изключително тесни зеници (като карфици), също така неясна реч, повръщане, замайване."

Заради бързото навлизане на фентанила на българския пазар, превантивните обучения в училищата от експерти на Общинския център по наркотични вещества към община Пловдив, вече обхващат и децата от първи до четвърти клас.

Добрина Йовчева, психолог, Общински съвет по наркотични вещества, Пловдив: "Ако преди сме работили действително с ученици от прогимназиално ниво (5-ти – 12-ти клас), сега началните училища редовно ни търсят. Работим и с родителите на децата от 1-ви до 4-ти клас, пада възрастовата граница."

Според специалистите, количество фентанил, което може да се събере на върха на много остър молив, с размера на кристалчета сол или захар, може да доведе до свръхдоза и смърт или много тежки увреждания.

#увеличаване на случаите #съвети #фентанил #психолози #Пловдив

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