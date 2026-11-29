Над 4,4 тона флуорсъдържащи газове и 220 кг отпадъци от тежки метали са задържани от Агенция „Митници“ в рамките на международната операция DEMETER XII срещу незаконния трафик на отпадъци и вещества, увреждащи озоновия слой. Повечето от 13-те установени случая са на българо-турската граница.

При един случай в района на ГП Русе е установен нелегален превоз на отпадъци от тежки метали с тегло 220 кг. Задържаните количества стоки, предмет на операцията, са сходни с операцията проведена през 2025 г.

„Операция DEMETER XII отново показва основната роля на митническата администрация като контролен орган на българо-турската граница, включително при разкриване на контрабандата и митническите измами с вещества, разрушаващи озоновия слой. Българските митнически служители имат множество компетентности в различни насоки на защитата на гражданите и бизнеса. Ефективното противодействие и резултатността изискват приоритет да бъде подсигуряването на съответстващата ресурсна база и обучения“, заяви Николай Шушков, директор на Агенция „Митници“.

Според Световната митническа организация глобалната незаконна търговия с отпадъци продължава да нараства, като задържанията на пластмасови и електронни отпадъци се увеличават на фона на затегнатите международни регулации.

Снимки: Агенция "Митници"

Операция DEMETER XII е генерирала нова разузнавателна информация относно незаконния трафик на отпадъци, контролираните вещества по Монреалския протокол и маршрутите, които ги свързват. Разширеното обучение сред 114-те участващи митнически администрации е укрепило институционалния капацитет и практическите умения на служителите за противодействие на престъпленията срещу околната среда.

Финансирана от Фонда за митническо сътрудничество – Китай, операцията обединява 114 митнически администрации – членове на СМО, заедно с глобалната мрежа на Регионалните бюра за връзка по разузнаването на СМО и осем международни партньорски организации.