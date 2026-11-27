Петчленен състав на ВКС и ВАС образува дело по жалба срещу решението за избор на членове на ВСС от квотата на следователите, съобщиха от пресцентъра на Върховния касационен съд.

Жалбата срещу решението на Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите от 21.11.2026 г., с което e обявен резултатът от избора, е подадена от Бойко Атанасов – следовател в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура и кандидат за член на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на следователите.

Делото ще бъде разгледано от смесен петчленен състав, формиран от трима съдии от Върховния касационен съд и двама съдии от Върховния административен съд, определени на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.

Чрез системата за електронно разпределение на делата за разглеждане на дело № 5124/2026 г. по описа на Върховния касационен съд бяха определени членовете на смесения петчленен състав, както следва: съдия Десислава Добрева, съдия Блага Иванова и съдия Петя Шишкова от Върховния касационен съд; съдия Юлиян Киров и съдия Иван Раденков от Върховния административен съд.