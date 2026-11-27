Софийската районна прокуратура ще поиска постоянното задържане на двамата 19-годишни младежи от компанията по случая с блудството на 15-годишно момиче. Към момента три момчета, на възраст 14, 15 и 16 години, остават за постоянно в ареста.

Вчера стана ясно, че има пети задържан. Той е разследван за участие в друго посегателство над 16-годишно момиче от същата компания. По данни на прокуратурата вторият случай е от началото на септември, когато през нощта на оживена спирка на градския транспорт момичето било принуждавано да извършва действия против волята си.

В сряда беше задържан още един пълнолетен по случая. Срещу него са повдигнати обвинения за създаване на порнографски материали с участието на непълнолетно лице с цел разпространение и хулиганство. Двамата пълнолетни имат чисто криминално минало, но единият от тях е с леки криминални проявления.