Новият сезон в Световната купа по сноуборд в алпийските ще започне със стартове в Китай, като първата дестинация е този уикенд е курортът Милин.

Най-опитният в българския отбор Радослав Янков ще бъде единственият ни представител, който ще бъде там и ще се бори там и ще се бори за престижно класиране с останалите състезатели от елита.

В съботната сутрин не пропускайте началото на дългия сезон с паралелния гигантски слалом в 7:00 часа само по БНТ 3.