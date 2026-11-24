Българинът все по-лесно изоставя учтивото говорене, заяви преподавателят в катедра „Славянски филологии“ към СУ доц. д-р Владислав Миланов в студиото на „Денят започва“.

доц. д-р Владислав Миланов - преподавател, катедра „Славянски филологии“, СУ „Св. Климент Охридски“: „Българинът все по-лесно изоставя учтивото говорене, все по-лесно преминава на „ти“ към събеседника си, все по-лесно използва неформални изразни средства в ситуации, които изискват речев етикет, вежливо говорене и уважение. Високата езикова култура винаги ще бъде на мода. Винаги ще ни правят добро впечатление хората, които чрез силата на думите представят силата на мисълта си.“

доц. д-р Владислав Миланов - преподавател, катедра „Славянски филологии“, СУ „Св. Климент Охридски“: „Все по-трудно се оценява публичната реч. При журналистическата реч това не е толкова проблематично, защото там имаме строго определени критерии, по които я наблюдаваме. Започваме от дикцията, преминаваме през специфични особености като темпо-ритъма, формирането и формулирането на въпросите и стигаме до това как се овладява речевата агресия в ефир. Имаме много обективни критерии, по които оценяваме как говорят журналистите в ефир. Следим отношението им към езика и към посланията, които отправят. Записваме речта им, а след това, обикновено в рамките на упражненията или лекциите по езикова култура и лексикология, както и на извънредни срещи, я наблюдаваме и коментираме. Провеждаме анкета в края на проучването и обявяваме резултатите си.“