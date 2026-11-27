Районната прокуратура в Плевен води разследване по сигнал за физическо насилие над деца, настанени във възпитателното училище интернат (ВУИ) в село Подем. За това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Оттам допълват, че днес е образувано досъдебно производство за това, че на 25 ноември във ВУИ „Христо Ботев“ село Подем е изтезавано непълнолетно дете, намиращо се под грижи или възпитание на другиго, като извършеното не представлява по-тежко престъпление.

Делото е образувано в хипотезата на неотложност с първо действие по разследването - разпит на свидетел. В хода на разследването са извършени оглед на местопроизшествие, изземване на предмети, имащи отношение към воденото разследване, освидетелствани са две непълнолетни деца, назначени са медицински експертизи.

Пострадалите са настанени във възпитателното училище с решение на съответния съд, като възпитателната мярка е по Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

По случая ще бъдат ангажирани всички компетентни институции, допълват от прокуратурата.

Разследването по делото се провежда от разследващ полицай от Районното управление в Долна Митрополия, под наблюдението на Районна прокуратура – Плевен.

На 25 ноември омбудсманът Велислава Делчева поиска спешна проверка по случай на физическо насилие над дете с увреждания в Центъра за специализирана здравно-социална грижа за деца с високорисково поведение и потребност от здравни грижи в Кюстендил. Проверката е започнала в Районната прокуратура в града.