Осветлението по крайбрежната алея в Приморско ще бъде временно спряно заради очакваното силно морско вълнение и опасността от електрически аварии. Превантивната мярка влиза в сила от тази вечер, съобщиха от Общината.

Причината е прогнозата за силен североизточен вятър и морско вълнение, достигащо 5 бала, което създава риск от заливане на осветителните съоръжения с морска вода.

Електрозахранването ще бъде възстановено след нормализиране на метеорологичната обстановка.

От Община Приморско призовават жителите и гостите на града да проявяват повишено внимание и да избягват преминаването в близост до морския бряг до отшумяването на неблагоприятните метеорологични условия.