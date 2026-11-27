„Щастлив съм, че като министър на регионалното развитие и благоустройството, но и в личен план – като редовен ползвател, и с подкрепата на правителството успяхме да подпомогнем финансово развитието на столичното метро.“

Това каза регионалният министър Иван Шишков, който заедно с кмета на София Васил Терзиев и Йорданка Чобанова – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, постави началото на изпълнението на проекта „Подкрепа за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност на Столична община“, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Той се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г. с над 282 млн. евро.

240 млн. евро са насочени към разширението на третата метролиния към бул. „Цариградско шосе“, нова метростанция в района на железопътна гара „Обеля“, продължение на метрото към Софийския околовръстен път в района на „Люлин“, както и доставката на нови метровлакове.

Освен това ще бъдат доставени нови тролейбуси, електробуси и зарядна инфраструктура, а също така ще се инвестира в развитието на улици, булеварди и транспортни връзки.

Регионалният министър подчерта, че благодарение на партньорството на България с ЕС и европейските фондове се дава възможност за реализацията на едни от най-важните инфраструктурни обекти за София, какъвто е метрото.

Той напомни, че още от 2012 г. като главен архитект на район „Триадица“ работи за строителството на подземната железница и е сред хората, допринесли за изграждането на втория метродиаметър.

„Сега и като министър продължавам да помагам, осигурявайки европейски средства за развитието на метрото. Надявам се, че то ще продължи да расте, а няма да спре дотук. Важно е и в следващите програмни периоди да се осигуряват средства за София, за да имаме един истински съвременен европейски град с удобства, каквито са градският транспорт, чистотата на въздуха и създаването на по-добър комфорт. Софиянци го заслужаваме. Пожелавам на строителите да спазят сроковете, защото хората очакват като всеки инфраструктурен обект и този да бъде завършен бързо“, каза още министър Шишков.

Снимки: МРРБ

„Днес поставяме началото на една внушителна инвестиция за нашата столица. Това е реалната добавена стойност на кохезионната политика с конкретни резултати за по-чист въздух, за по-бързо достигане до училищата, до работните ни места, за повече велоалеи, за по-добър стандарт на живот и свързаност на кварталите. На прага сме на 20 години членство на България в Европейския съюз и инвестиции като тази показват колко много може да се постигне, когато има обща визия, европейско финансиране и подкрепа от местните власти“, каза в словото си Йорданка Чобанова.

Кметът Васил Терзиев подчерта, че е изключително важно добрите идеи да бъдат финансово подсигурени. Той изрази очакване проектите да бъдат факт до една година.