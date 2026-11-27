Ако не бъдат предприети незабавни, конкретни и ефективни действия за разрешаване на проблема, засегнатите висши училища ще предприемат необходимите правни стъпки за защита на своите права и законни интереси, включително ще предявят претенции за обезщетения за всички доказани вреди и допълнителни разходи, произтичащи от продължителната липса на отопление и топла вода в студентските общежития. Това заявяват в декларация ръководствата на засегнатите от кризата университети в столицата.

В документа е записано още, че студентските общежития не могат да бъдат оставени на произвола на обстоятелствата.

"Създаването на кризисен щаб не е решение. Решението е възстановено топлоподаване, осигурена топла вода, гарантирана безопасност и поета отговорност от Столична община и "Топлофикация София". Няма да приемем проблемът да бъде неглижиран, отлаган или прехвърлян между институциите. Зад всеки ден без отопление и топла вода стоят реални хора – студенти, които имат право на нормални, здравословни и безопасни условия на живот", пишат още от ръководствата на ВУЗ-овете.

Ректорските ръководства заявяват готовността си да съдействат с цялата налична информация за техническото състояние на общежитията. Това съдействие обаче не може и не бива да се тълкува като поемане на отговорност за проблеми, които са в сферата на компетентност и отговорност на Столичната община и "Топлофикация София", пише още в декларацията.

Припомня се, че използването на печки и други електрически уреди не може да бъде приемано като алтернатива на централното отопление, както и че електрическите инсталации на общежитията не са проектирани и оразмерени за подобно допълнително натоварване.

Това създава реален риск от претоварване на електрическата мрежа, къси съединения и възникване на пожари, застрашаващи живота и здравето на студентите.

Електроенергията в студентските общежития се заплаща по цени за промишлени потребители, а не по тарифите за битови потребители. Следователно студентите са принудени да понасят значително по-високи разходи за електроенергия, за да компенсират липсата на централно отопление. Така финансовата тежест от проблем, за който нямат никаква вина, се прехвърля върху тях и техните семейства, допълват от ръководствата на висшите училища.

Настоява се за незабавно представяне на конкретен план за възстановяване на отоплението и топлата вода във всички засегнати студентски общежития, с ясни срокове, етапи на изпълнение и персонално определени отговорни лица.

От ВУЗ-овете очакват реално функциониране на обявения кризисен щаб, като осигури ежедневно проследяване на ремонтните дейности, координация между отговорните структури и регулярна информация за ректорските ръководства и студентските представители.

Настоява се за отчетност от страна на Столичната община и ръководството на "Топлофикация София" за предприетите до момента действия, състоянието на топлопреносната мрежа, причините за продължаващите проблеми и конкретните срокове за тяхното отстраняване.

От университетите очакват и спешна проверка на електрическите инсталации в студентските общежития, с оглед предотвратяване на инциденти вследствие на масовото използване на допълнителни отоплителни уреди и гарантиране на безопасността на студентите.

Настоява се за разработване и прилагане на конкретен механизъм за компенсиране на студентите за допълнителните разходи за електроенергия, възникнали вследствие на продължителната липса на централно отопление и топла вода, както и за представяне на план за трайно преодоляване на техническите проблеми на топлопреносната мрежа в района на "Студентски град", така че подобна ситуация да не се повтаря през следващите отоплителни сезони.