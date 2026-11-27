Служителите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Бургас спряха работа за един час и излязоха на протест под надслов „Справедливост и равни права“. Ефективната стачка се проведе между 10:00 и 11:00 часа пред сградата на службата.

Протестиращите настояха за увеличение на месечните възнаграждения с 350 евро, което да компенсира натрупаната инфлация, както и за възстановяване на допълнителното заплащане за трудов стаж и професионален опит.

Сред исканията им са равни права и еднакво отношение към всички работещи в страната.