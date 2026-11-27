Полицейски автомобил, движещ се в специален режим с включени сирени, катастрофира тази сутрин в Стара Загора. Инцидентът е станал малко след 8:30 часа на ул. „Христо Ботев“.

По първоначални данни 74-годишен шофьор не е спрял на знак „стоп“ и е отнел предимството на патрулката, която се е движила с включена светлинна и звукова сигнализация.

При сблъсъка са нанесени сериозни материални щети. Възрастният водач и единият от полицейските служители са откарани за медицински преглед. Двамата шофьори са тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни. Полицейски екип продължава работа на мястото на инцидента.