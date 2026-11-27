Община Царево предупреждава за влошаване на метеорологичната обстановка през почивните дни. Очакват се интензивни валежи, силен североизточен вятър и бурно море.

Най-неблагоприятни ще бъдат условията от събота вечер до неделя сутрин, когато вълните край Царево могат да достигнат 3,7 метра, край Ахтопол – 4 метра, а край Синеморец – 4,3 метра.

В понеделник във вътрешността на Странджа са възможни превалявания от мокър сняг. От местната администрация призовават хората да избягват вълноломите, откритите кейове и скалистите участъци по брега.