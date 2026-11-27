От 1 декември окончателно затваря автогара „Север“ в Пловдив. На общинската сесия вчера вече окончателно беше гласувана временната транспортна схема, според която 33 извънградски линии се разпределят между другите две автогари в града.

инж. Гошо Къчков, общински съветник, ГЕРБ: "Няколко пъти се отлага затварянето на автогара „Север“ след разговори съответно с „Хеброс Бус“, мисля, че беше фирмата. Така че следващо отлагане няма как да има. В крайна сметка това е частен инвеститор със собствен имот, който ще реши какво да прави с него."

Борислав Инчев, общински съветник, “Браво, Пловдив”: "Това не беше решение, при което имахме избор, така или иначе. Лошото е, че се стигна до тази ситуация, но всъщност хубавото е, че все пак намерихме някакво решение. Това е тема, която вече разискваме от няколко месеца, и все някога щеше да дойде този край."

Владимир Славенски, общински съветник, ПП-ДБ: "33 линии, които досега бяха обслужвани от автогара „Север“, се местят на автогара „Юг“ и автогара „Родопи“. Това са общо 306 маршрута всеки ден. Става дума за много автобуси, които се движат по пловдивските улици, като за някои от тях има възможност да спират на спирки от градския транспорт в Пловдив. Предстоят преговори, по думите на община Пловдив, с общините „Марица“ и „Родопи“ за това къде точно да спират тези автобуси, така че да бъде удобно за гражданите, които и към момента ги ползват."

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: "Пред автогара „Филипово“, до жп гара „Филипово“, ще бъде ситуирана новата автогара. Проектът за нейното изграждане вече е готов. Настилките и пероните за автобусите ще бъдат изградени по програмата за временен ремонт на пътищата, така че там вече имаме изпълнител. Предстои първо да обявим поръчка за изграждането на спирков навес, която се надявам да бъде с по-кратки срокове. Тези дни подписахме договор с Националната железопътна компания, за да можем да ползваме това пространство като автогара. Несъмнено обаче трябва да имаме и подкрепата на община Пловдив, както и държавата да осигури изграждането на автогари, които да са или държавни, или общински, за да могат да функционират рейсовете, които влизат и излизат от град Пловдив. Надявам се този проблем да бъде решен в рамките на няколко месеца, докато изградим автогарата."

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