В момента три от самолетите, които излитат и кацат на летището в Щръклево, участват единствено в борбата с градушките в Североизточна България. Пистата е в подходящо състояние, а летището разполага с цистерни и съоръжения за зареждане на самолети.

Димитър Кутинчев, авиоексперт: „Ако оттук нататък се реши да се извършват полети с търговска, гражданска цел, би следвало да се извърши ремонт на пистата с оглед на нейната товароносимост. Всичко това е свързано с назначаване и обучаване на персонал, със закупуване и инсталиране на оборудване. Просто в момента това нещо го няма за граждански полети.“

Междувременно близо 50 ученици, родители и преподаватели от Разград посетиха летището в Щръклево.

Въпреки че досега са виждали истински самолети единствено в небето, някои от тях познават добре отделните му части.

Теодор Трендафилов, ученик от Разград: "Отзад на самолетите , едно синичко се казва - тример, когато го наместиш, той лети наляво, надясно, напред. Не съм се возил на самолет"

Цветелин Белчев, ученик от Разград: "Мечтата ми е да се возя на самолет."

Младен Димитров, ръководител на школа по авиомоделизъм: "Направихме възстановка на обиколката на България, която е проведена пред точно 100 години. Децата много се вълнуваха."

С децата се срещна и Татяна Обретенова – заслужил майстор на спорта, европейска и национална шампионка по безмоторно летене, с над половин век опит във въздуха и редица национални рекорди зад гърба си.

Татяна Обретенова, председател на Аероклуб – Русе: "Продължение на повече от 50 години летя. Това е моята страст, това беше и моята сила. И силно се надявам, че все повече деца ще се обърнат и към авиомоделизма, и към малката авиация и ще поглеждат по-често към небето.

Следващата авиационна среща с най-малките ще бъде през пролетта на 2027 година.

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