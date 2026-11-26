24-годишен българин е убит в Гърция. Бившият му работодател е направил самопризнания, че го е застрелял. Дължал му е и пари.

Убийството е извършено в събота вечерта, но едва снощи полицията открива тялото на 24-годишния Билял. Той е застрелян с ловно оръжие в района на село Като Неврокопи, намиращо се в Северна Гърция, близо до границата, където Билял често си намирал земеделска работа. Работодателят му е направил пълни самопризнания и е показал мястото, където е заровил трупа на младия мъж.

Билял и убиецът му се познавали от години и били приятели. Младият мъж дори е кръстил сина си на него – Йоргос.

Валери Асенов: "И е гостувал, и дори е спал при него и го храниха тука хората."

Билял често си намирал работа оттатък границата при Йоргос – с овцете, на картофите или друга земеделска работа.

Валери Асенов: "Събираше му реколтите, всичко. Имаха си доверие един на друг. И той му дължеше пари извършителят, и той му се обади и му каза „ела да ти дам половината пари, половината пари ще ти възстановя по-късно”.

В събота Билял тръгнал да си вземе парите и повече не се върнал. След като телефонът му бил изключен, близките се усъмнили, че нещо се е случило. В квартала се организирали и тръгнали да го търсят. В продължение на няколко дни стотици мъже пътуват от България до Като Неврокопи и часове наред търсят Билял в района на селото, проверяват и съседните села, но от него няма и следа.

Валери Асенов: "На групи се събирахме и търсихме там околността на периметър на 15 - 20 километра, а той е бил близо до нас и не знаехме."

След разпити и свидетелства вчера 50-годишният Йоргос е признал за убийството. От полицията в Гърция съобщиха за БНТ, че е образувано досъдебно производство срещу двама гръцки граждани – убиеца и неговия племенник.

Евангелос Коциас, Главна регионална дирекция на полицията на Източна Македония и Тракия, Гърция: "Според самопризнанията на 50-годишния извършител, вечерта на 21 ноември той е прострелял 24-годишния чужд гражданин с ловно оръжие. След това го е транспортирал с автомобила на жертвата до земеделски район, където го е заровил. Вторият извършител е обвинен в съучастие. Твърди се, че е транспортирал извършителя от мястото, където е оставил автомобила, до дома му."

В гърменския квартал „Кремиковци“ настояват за справедливост и най-тежко наказание за извършителя.