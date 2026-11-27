Над 1 килограм кокаин е открит при полицейска акция в Пловдив. За притежанието на наркотика с цел разпространение е обвинен 22-годишен пловдивчанин, който е задържан за 72 часа.

Полицейските действия са предприети вчера сутринта от служители на Шесто районно управление, след като в Столипиново младежът бил засечен да управлява лек автомобил „Порше“ с отнета шофьорска книжка заради употреба на наркотични вещества.

Мъжът е добре известен на полицията с регистрации и присъди за различни престъпления, включително и такива, свързани с наркотици. При проверката той отказал да бъде тестван с драг чек, след което бил задържан за срок до 24 часа.

След това били извършени претърсвания на адреса му, както и на паркиран наблизо друг автомобил, чиито ключове притежавал.

В багажника на колата били открити голям пакет и няколко по-малки разфасовки със съмнително съдържание. Иззетото вещество било изпратено за експертиза, която установила, че става дума за кокаин с общо тегло 1026 грама.

Срещу задържания е образувано бързо производство. С постановление на наблюдаващия прокурор от Окръжна прокуратура – Пловдив днес 22-годишният мъж е привлечен като обвиняем.