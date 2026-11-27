Софийският районен съд остави в ареста единият от 19-годишните младежи, задържан за заснемане на видео с блудство с 15-годишно момче в края на октомври.
Другият младеж остава под домашен арест заради здравословни проблеми. По време на заседанието той е получил пристъп. Наложи се намеса на екип на Спешна помощ в съдебната зала.
Младежът беше задържан вчера за сексуална принуда на 16-годишно момче на спирка в столичния квартал "Младост" през септември.
Снимки:БТА
И двамата арестувани и пострадалите момичета са от една компания.
Съдът е преценил, че има достатъчно доказателства, че задържаните са извършили деянията.
Георги Коджаниколов, прокурор, СРП: "Доказателсвата, които сме успели да приобщим, са в обем доста големи и по качество позволяващи да се направи обосовано предпложение, че тези обвиняеми са съпричастни към подвигнатите им обвинения."
Тодор Тодоров, адвокат на един от задържаните: "Част от видеата са правен с негов телефон, но не от него и не са разпространявани от него. Може да понесе вина за това, че е произвел изстрел с газов пистолет. Правили са си "бъзик". Такива са показанията."