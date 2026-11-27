Опозицията обвини премиера Румен Радев в лъжа заради новия заем за Украйна. И го критикува, че за пореден път говори едно в България, а прави друго в Брюксел.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Няма да даваме помощ за Украйна - това беше цяла предизборна кампания. Наричаха ни войнолюбци. Вчера разбираме, че ще ги подкрепим, само, че те парите отиват в една сметка, ама нашите точно ще се знаят как ще се харчат, нали? Кои са за военни, кои са за гражданска, кои са за хуманитарна и други измишльотини, които говорят там."

Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България": "Трябва да кажем, че от януари месец е ясно, че има военна и невоенна част. Като дойде фактурата там никой не отбелязва за какво е фактурата. България участва в този заем и Радев не трябва да се лъже тук избирателите."

Цончо Ганев, депутат от ПГ на “Възраждане”: "По решение на Европейската комисия тези пари от 20 милиарда, които са предвидени уж за други разходи на Украйна, 20% от тях могат да бъдат пренасочени за оръжие. Реално господин Радев с парите, които вие ще дадете от нашия джоб, Украйна 20% поне от тях, Украйна ще купува оръжие и ще убива руснаци."