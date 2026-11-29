Остри политически реакции и у нас заради насилието в Марсилия срещу фенове на „Левски“. Президентът Йотова очаква френските власти да потърсят отговорност от извършителите. Премиерът разговаря с френския президент. А Народното събрание излезе с обща декларация.

След грозните сцени на насилие на стадиона в Марсилия срещу българските фенове НС осъди категорично всяка форма на агресия и насилие. Призова Франция и УЕФА за независимо разследване и строги санкции.

В кулоарите се чуха призиви УЕФА да анулира мача, да присъди служебна победа на „Левски“ и да извади „Олимпик Марсилия“ от всички турнири.

Президентът Илияна Йотова изрази очакване френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските фенове на стадиона.

Външното ни министерство е изпратило нота до Франция с настояване за пълно изясняване на случая и подвеждане под отговорност на извършителите.

Премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон и му е благодарил за личната ангажираност, оказаната медицинска помощ и предприетите мерки за сигурност. Двамата са се обединили около това, че агресията няма място в Европа, а в изявление на Елисейския дворец посочват, че Макрон осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Но не мога да се съглася с Радев, който се скъса да благодари на Еманюел Макрон, който, между другото, е фен на „Олимпик Марсилия“. Заедно сме гледали мачове. Аз не съм виждал даже хутите в Саудитска Арабия изглеждаха по-добре от тези френски граждани. Ние имаме всъщност най-хуманните агитки в сравнение с тея павиани.“

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „Не разбираме какви бяха тези благодарности от премиера Радев към Макрон за сигурността. Няма гарантирана сигурност и трябва да кажем, че това, което се случи във Франция, е шокиращо.“

Цончо Ганев, депутат от ПГ на „Възраждане“: „Само си представете, ако това нещо се беше случило в България. Ние в момента щяхме да бъдем разпънати като държава, щяхме да сме най-злите и лоши елементи в Европейския съюз и въобще в УЕФА.“

Вътрешният министър е поискал спешен телефонен разговор с френския си колега.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Очаквам категорични мерки от страна на френската полиция и на ръководството на френската полиция. През дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ сме изискали цялата информация по случая и постъпва периодично при нас.

Николай Денков, депутат от ПГ на ПП: "Уважаеми колеги, всички сме потресени от това, което се случи вчера в Марсилия. Предлагам в конкретния случай да се обединим всички, защото това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти, и да излъчим обща декларация от името на Народното събрание."

Депутатите постигнаха пълен консенсус.

Иван Ангелов, депутат от ПБ, заместник-председател на НС: "Категорично осъжда всяка форма на агресия и насилие, независимо от кого произтичат. Подобни действия са несъвместими не само с основополагащите принципи на спорта, но и с фундаменталните ценности, върху които е изградена Обединена Европа: зачитането на човешкото достойнство, равнопоставеността и върховенството на закона и гарантирането на сигурността на всеки европейски гражданин.

И отправиха призиви към УЕФА и компетентните органи от Съвета на Европа за независимо разследване и налагане на строги санкции.