Парламентът с обща декларация срещу насилието в Марсилия срещу фенове на “Левски”.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: „Но не мога да се съглася с Радев, който се скъса да благодари на Еманюел Макрон, който, между другото, е фен на „Олимпик Марсилия“. Заедно сме гледали мачове. Аз не съм виждал даже хутите в Саудитска Арабия – изглеждаха по-добре от тези френски граждани. Аз считам, че френската полиция, френската управа на Марсилия и френският отбор, в случая „Олимпик Марсилия“, трябва да бъдат изхвърлени от турнирите. Ако по същия начин не анулират този мач, не дадат служебна победа на „Левски“ и не ги изхвърлят, всичко това ще означава, че са клекнали на някого. Ние имаме всъщност най-хуманните агитки в сравнение с тия павиани“.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „Естествено, осъждаме насилието. По неясни причини не са взети достатъчно мерки за сигурност. Трябва да се иска в момента служебна загуба за „Олимпик Марсилия“ и служебна победа за „Левски“. И на трето място, не разбираме какви бяха тези благодарности от премиера Радев към Макрон за сигурността. Няма гарантирана сигурност и трябва да кажем, че това, което се случи във Франция, е шокиращо“.

Николай Денков, ПП: „Уважаеми колеги, всички сме потресени от това, което се случи вчера в Марсилия. Предлагам в конкретния случай да се обединим всички, защото това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти, и да излъчим обща декларация от името на Народното събрание“.

Михаела Доцова, председател на НС: „Отправям молба към всяка една от парламентарните групи да излъчи по един представител. Представителите да се съберат, за да започнат подготовка на декларация, която по надлежния ред да бъде внесена в деловодството на НС“.

Цончо Ганев, депутат от ПГ на „Възраждане“: „Изключителен срам за Франция като държава, изключителен срам за УЕФА. Само си представете, ако това нещо се беше случило в България. Ние в момента щяхме да бъдем разпънати като държава, щяхме да сме най-злите и лоши елементи в Европейския съюз и въобще в УЕФА. Този проблем трябва да бъде повдигнат на най-високо ниво, а не Радев просто да си говори с Макрон“.

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