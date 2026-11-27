"Прогресивна България" отправи остра критика към опозицията, в декларация от парламентарната трибуна, че изопачава фактите около препоръките към България, свързани с процедурата по прекомерен дефицит.

Стефан Белчев – "Прогресивна България": "Време е да разсеем тази димна завеса и да поставим на масата точните факти и дати от есенния пакет на Европейската комисия от 24 ноември 2026 г. Първо, лъжата за наложените глоби. Към днешна дата на България не е наложена нито една стотинка или цент глоба. Опозицията умишлено манипулира съдържанието на препоръката на ЕК по член 126, параграф 8, от Договора за функциониране на ЕС. Този документ само отчита процедурния етап и отбелязва законова възможност за санкции, но не е решение за глоба. Истината е проста и проверима: препоръката на Комисията тепърва ще разглежда, ще се разглежда от Съвета на финансовите министри ЕКОФИН на 11 декември 2026 г. Още по-важно, самият изменен регламент, който урежда финансовите санкции в тази процедура, дори все още не е влязъл в сила. Това се очаква едва във втората половина на декември. Евентуално предложение за санкция може да бъде разглеждано най-рано в началото на 2027 г. Да твърдиш днес, че България е глобена, е или манипулация, или некомпетентност. Второ, манипулацията със спрените еврофондове. Опозицията размахва плашилото на механизма за макроикономическа условност, сякаш утре спират плащанията за България. Официалната европейска процедура казва друго: едва след 11 декември Европейската комисия изпраща уведомително писмо до Европейския парламент. Следва процедура, в която Европейският парламент има план и воля да изпълним. Четвърто, защо бяхме атакувани чрез Бюджет 2027? Зад фалшивата загриженост за европейските правила прозира единствено неприязън на опозицията, че Бюджет 2027 едновременно намалява дефицита до 3,5 и защитава хората чрез ръст на минималната заплата, осъвременяване на пенсиите от 1 юли и инвестиции в образованието. Нека нашите опоненти излязат тук и кажат честно на българските граждани кое точно трябва да се отреже. Пенсиите на възрастните хора или заплатите на учителите? Уважаеми колеги, българската икономика е стабилна с един от най-ниските държавни дългове в Европейския съюз, около 30% от брутния вътрешен продукт, при таван от 60%. Ние няма да позволим европейските процедури да бъдат използвани за вътрешнополитически саботаж и всяване на паника. Българското правителство и мнозинството в този парламент ще защитят и финансовата дисциплина пред Брюксел, и доходите на българските семейства.“