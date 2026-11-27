Агенцията по безопасност на храните започна засилени проверки във връзка с наближаващия Никулден. Инспекторите проверяват обектите за производство и търговия с риба и рибни продукти, складове за търговия на едро, заведения за обществено хранене, рибни магазини, пазари и борси. За какво следят проверяващите и как да изберем качествена риба, Елеана Цанова разговаря с д-р Илияна Митева, главен инспектор в ОДБХ Бургас.

Д-р Илиана Митева, главен инспектор към Областната дирекция на ОДБХ – Бургас: "Проверките започнаха от началото на седмицата – 23 ноември, и ще продължат до Никулден. При проверките особено внимание обръщаме първо на обектите, в които се предлага риба – съответствието на сградния фонд и технологичното оборудване. Рибата, която се излага, трябва да се съхранява под лед, при температура, близка до топенето на леда. Следим с какви документи се доставя рибата в търговските обекти, следим хигиенните изисквания в самите обекти и с какво е транспортирана тази риба."

Замразената риба се съхранява в съоръжение при минусова температура. Долната граница е минус 18 градуса.

Инспектор Митева посочи основните характеристики, по които да познаем прясната риба.

"Характерно за прясната риба е свежият аромат на море. Рибата е със запазена цялост, плътна и еластична е, очите са лъскави, бистри, изпъкнали. Рибата е покрита с лека слуз, а хрилете са розово-червени, чисти и с прозрачна слуз."

Вижте прякото включване на Елеана Цанова.