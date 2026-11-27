Бившият национал по волейбол Боян Йорданов говори пред БНТ по време на тържеството, организирано от Българската федерация по волейбол, което събра представители на различни поколения, прославили страната ни на международната сцена.

Двадесет години след спечелването на бронзовите медали на световното първенство в Япония Йорданов си припомни трудния път на българския национален отбор към почетната стълбичка.

"Със сигурност еуфорията след спечеления бронзов медал. Цялото световно първенство, как изстрадахме всяка победа. Наистина беше един доста дълъг маратон, в който успяхме да стигнем до последните мачове“, сподели Йорданов.

Бившият национален диагонал призна, че тогава амбициите на българския отбор са се простирали дори отвъд спечелването на бронзовите отличия. Най-ценният спомен за него обаче остава единството между състезателите.

"Искаше ни се, естествено, да направим още една крачка нагоре, да изиграем един финал с бразилците, но наистина това, което постигнахме тогава, и колективът, който бяхме, за мен са най-ценните неща.“

Йорданов не скри радостта си от срещата с някогашните си съотборници, но изрази съжаление, че не всички представители на бронзовото поколение са успели да присъстват на тържеството.

"Припомняме си определено различни интересни моменти. За съжаление не сме се събрали всички, както ми се искаше. Липсва доста голяма част от момчетата. Ще използвам повода да ги поздравя и се надявам наистина да се съберем в пълен състав скоро“, завърши Боян Йорданов.

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