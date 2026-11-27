Грозните сцени по трибуните на стадион "Велодром“ белязаха гостуването на Левски на Олимпик Марсилия от петия кръг на основната фаза на Лига Европа, завършило с минимално поражение с 0:1 за българския шампион.

Специалният пратеник на БНТ във Франция Радостин Любомиров, който стана непосредствен свидетел на нападението срещу българските привърженици, разказа за преживяното в сутрешния блок "Денят започва“, часове след завръщането си в България.

"Признавам си, че за четвърт век журналистическа кариера за първи път на живо виждам нещо подобно“, сподели Любомиров.

Журналистът обърна специално внимание на пропуските в организацията на срещата и липсата на своевременна реакция от страна на органите на реда. По негови наблюдения стюардите не са успели да предотвратят нападението, въпреки мащабното полицейско присъствие около съоръжението.

Любомиров подчерта, че сред нападнатите български привърженици е имало много жени и младежи, настанени в т.нар. семеен сектор. По думите му не е имало провокация от тяхна страна.

"Тези фенове скандираха, подкрепяха отбора преди началото на двубоя и изведнъж всичко това се случи. Отприщи се наистина един ужас.“

Специалният пратеник на БНТ постави под въпрос и решението срещата да започне по програма въпреки случващото се по трибуните.

"Аз не съм сигурен дали този двубой трябваше да започва изобщо. Може би правилната и най-бърза реакция на делегата беше да забави началото на двубоя“, коментира Любомиров.

Според журналиста най-въздействащият момент е бил контрастът между церемонията по откриването на европейския двубой и сцените на насилие по трибуните.

"Футболът в крайна сметка е за феновете, за хората - да ги радва, да създава положителни емоции, а не да всява страх и паника.“

По информация на Любомиров двама български привърженици са останали в болница във Франция и не са се прибрали с чартърния полет на Левски. Към момента на разговора няма информация за пострадали с опасност за живота.

Журналистът изрази притеснение и за българските фенове, които са останали в Марсилия след края на срещата, припомняйки, че информации за нападения над привърженици на Левски имаше още в навечерието на двубоя.

Любомиров коментира и психологическото отражение на ексцесиите върху футболистите на Хулио Веласкес. В разговори след срещата Светослав Вуцов и Кристиан Макун са потвърдили пред него, че са видели случващото се по трибуните.

След инцидентите последваха реакции на най-високо държавно ниво. Министър-председателят Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, а държавният глава Илияна Йотова призова за търсене на отговорност от извършителите и проверка от страна на УЕФА.

Любомиров бе категоричен, че виновните трябва да понесат отговорност, като постави въпроса и за последващите действия на европейската футболна централа.

"За Марсилия това не е прецедент, това е рецидив“, заяви журналистът.

Според него изваждането на Олимпик Марсилия от европейските клубни турнири е малко вероятно, но сериозна финансова санкция и провеждането на срещи без публика са сред възможните наказания.

Любомиров очаква Дисциплинарната комисия на УЕФА да се произнесе в близките дни. Той разкри още, че непосредствено след края на двубоя изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров е провел продължителна среща с представители на европейската футболна централа и френския клуб.

Вижте целия разговор с Радостин Любомиров във видеото!