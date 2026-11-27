Тодор Батков-младши коментира в ефира на БНТ сцените от двубоя между Левски и Олимпик в Марсилия от основната фаза на Лига Европа. Както е известно, преди началото на срещата български привърженици бяха нападнати от агресивни привърженици на френския тим. Батков-младши разкри, че има фен на Левски, който в момента се бори за живота си.

„Генералният консул е хубаво да се разходи до Марсилия, да не говори глупости. Има 6 човека в болница, някои в тежко състояние. Това, което се случи беше терористичен атентат, добре организиран. С не особено голям късмет, тъй като феновете, на които им беше наредено да нахлуят в сектор А, където бяхме оставени на произвола на съдбата. В един момент стюардите изчезнаха, появиха се едни мургави младежи, с тръби, ножове, пожарогасители, които започнаха безнаказано да налагат хората“, разказа Батков-младши.

„За нас пропусквателният режим беше брутален, претърсиха ни изцяло. Как са се оказали тези младежи с пръти, бомбички, не мога да отговаря. Това беше терористичен атентат и трябва да сме благодарни, че за момента няма жертви. Надявам се нашият приятел да прескочи трапа. Хубаво е консулът ни да свърши нещо полезно, а не само да пише статуси във Фейсбук, аз в живота си такова нещо не съм виждал. Смятам, че трябва Олимпик Марсилия да понесе най-тежката санкция“, добави привърженикът на Левски.

„С болка в сърцето ще кажа, че реакцията на ръководството на Левски не беше най-правилната. Футболът е игра за феновете. Когато фенове са бити, клани, изгонени, от разни башубозици от Северна Африка, няма как да допуснеш отборът да играе. Защо изобщо стартира мачът. Делегатът какво трябваше да види, ковчези да минават през стадиона ли?

Надявам се с времето нещата да улегнат, дано да се случи. Аз пътувам с отбора в качеството на фен, който си плаща. Разговарях с един от футболистите в самолета, той ми каза че са гледали как ни бият докато слуша химна на Лига Европа. Това нормално ли е? Аз самият отнесох няколко юмрука от стюарди, но това са дребни работи на фона на факта, че бяха налагани жени и деца и че имаме наш брат, който е в тежко състояние“, завърши Батков-младши.

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