ПФК Левски осъди инцидентите и агресията срещу български граждани на стадион „Велодром", където насилствени сцени по трибуните белязаха срещата между Левски и Олимпик Марсилия от Лига Европа.

„ПФК Левски осъжда по най-категоричен начин насилствените нападения срещу своите привърженици в Марсилия тази вечер – както в часовете преди мача, така и на стадион „Велодром“.

Наш основен и незабавен приоритет е безопасността и здравето на нашите фенове. Клубът оказва подкрепа на пострадалите, а мислите ни са с тях и техните семейства.

Случилото се тази вечер е особено тревожно предвид извънредните мерки за сигурност, въведени от френските власти, както и ограниченията, наложени на пътуващите ни привърженици – ограничения, които клубът вече беше оспорил официално пред УЕФА.

Въпреки рисковете, идентифицирани от клуба преди срещата, предприетите мерки не успяха да осигурят адекватна защита на нашите фенове. Това е напълно недопустимо.

Клубът също така уточнява, че решението за продължаване на мача не е било в неговата компетентност. Според наличната към момента информация, решението е взето от съответните органи с аргумента, че прекратяването на срещата би могло да доведе до ескалация на насилието и да изложи привържениците на още по-голям риск.

ПФК Левски официално сезира УЕФА за инцидентите и настоява за пълно разследване както на проявите на насилие, така и на организацията по сигурността около двубоя. Клубът очаква виновните да бъдат установени и подведени под отговорност.

Ще продължим да работим по въпроса с УЕФА и компетентните органи, като си запазваме правото да предприемем допълнителни действия за защита на нашите привърженици и интересите на клуба.

Нашите фенове трябва да имат възможността да подкрепят отбора си навсякъде в Европа, без да се страхуват за своята безопасност. Тя е безкомпромисен приоритет", гласи съобщението.