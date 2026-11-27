Разговарях с президента на Франция Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани преди мача на ПФК „Левски“ в Марсилия. Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа, написа премиерът Румен Радев във Фейсбук.

Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност, пише още Радев.

В своя позиция от Министерството на външните работи заявиха, че ще изпратят нота до френската страна, с която ще настояват за пълно разследване на случилото се. МВнР категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия, се посочва още в позицията.

Държавният глава Илияна Йотова също осъди нападенията над български футболни фенове в Марсилия и призова френските власти да потърсят отговорност за нападението.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също коментира случая. Той настоява българското правителство незабавно да поиска обяснение и отговорност от френските власти заради нападенията над фенове на „Левски" в Марсилия. „Никой няма право да бие и унижава български граждани", заяви Борисов.

Министерството на външните работи трябва незабавно да поиска обяснение от френското посолство в София, както и да гарантира безопасното завръщане на привържениците на „Левски” у нас, написа в профила си във Фейсбук Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ и народен представител от „Демократична България“.

„Левски“ отстъпи с 0:1 като гост на френския футболен клуб „Олимпик“ Марсилия в мач от петия кръг на основната фаза в турнира Лига Европа. Двубоят във Франция тази вечер бе белязан от непровокирана агресия към българските фенове.

Българският футболен съюз вече сезира УЕФА за „бруталната агресия“ срещу привърженици на „Левски" в Марсилия в мача от турнира Лига Европа.