Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров коментира грозните сцени от мача на Лига Европа срещу Олимпик Марсилия. Преди началото на двубоя стотици фенове на французите прекосиха необезпокоявани стадиона и атакуваха безпричинно българите и в гостуващия сектор, и в официалната ложа. Някои от тях успяха, въоръжени с различни предмети.

Боримиров каза, че на полувремето от ПФК Левски са настоявали за прекратяване на мача, но делегатът от Португалия не го е позволил. Той добави недвусмислено, че Олимпик Марсилия трябва да бъде изхвърлен от европейските клубни турнири след днешните насилствени сцени над невинни хора.

„Към момента нямаме информация да има фенове в болница. Днес е ден, в който не можем да говорим за футбол. „Велодром“ се превърна в бойно поле. Преди три седмици алармирахме УЕФА, но не взеха никакви мерки. Кръвта, която се проля тук, е по техните ръце. С тяхното бездействие не анализираха какъв е рискът от този мач. Всеки ден разговаряхме с тях и им давахме указания, но някои хора само си мърдат пръстчетата и не могат да вземат решения в полза на футбола, а не на войната. Днес нямаше мач, а имаше война“, заяви Боримиров след мача.

„Преди малко имахме събрание с префектурата и полицията. Казаха, че ще окажат пълно съдействие. Дори и клубът Марсилия пое ангажимент да окаже съдействие на сериозно пострадалите", продължи той.

„Ние се опитахме, но делегатът не разреши да се прекрати мачът. Той е португалски делегат и каза, че няма информация, за да прекрати мача. Може би трябва феновете да слязат на терена и да стане още по-лошо? По време на срещата с префектурата попитах къде са стюардите и къде са хората, които трябва да помогнат на нашите фенове“, каза още изпълнителният директор на Левски.

„Нямам думи. Мога само да изкажа съболезнования към пострадалите хора. Изобщо УЕФА не трябваше да го разреши. Очаквам повече мачове да не се играят на този стадион. Футболът трябва да доставя радост на хората, а не да ставаме свидетели на такива сцени. Аз вчера на летището го казах. Не може хората в УЕФА да си клатят краката и да допускат такива мачове да се провеждат“, добави Боримиров.

Инцидентът вече предизвика политически реакции. Президентът Илияна Йотова призова френските власти да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а БФС сезира УЕФА за бруталната агресия срещу привърженици на Левски в мача от турнира Лига Европа.

„Аз лично разговарях с външно министерство. Препращал съм им мейлите с УЕФА, но в крайна сметка и те казват, че префектурата взема решенията. Тук говорим за дискриминация. Днес видяхме дискриминация и това не може да се случва по футболните терени. Абсолютно всички видеа, които имаме, сме предали“, заяви Боримиров.

„Не съм гледал второто полувреме и не съм го гледал с борда (на директорите). Те строго осъждат действията и бездействията на хората, които бяха отговорни за сигурността. Тук можеше да се повтори и това, което се случи на „Хейзъл“(при пълен капацитет на гостуващата агитка - бел.авт.)“, добави Боримиров.

Попитан какви щяха да бъдат последствията за даден клуб, ако това се бе случило в България, той отговори: „Предполагам, че щяха да ни изкарат от евротурнирите“.

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