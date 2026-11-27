Едно от големите имена в историята на българския волейбол Димо Тонев говори пред БНТ по време на тържеството, което за втора поредна година събра представители на различни поколения, оставили своята следа в този спорт у нас.

Бронзовият медалист от световното първенство във Франция през 1986 година не скри радостта си от възможността отново да се срещне със своите съотборници четири десетилетия след паметния успех.

"Спомените са много. Видяхме се с по-голяма част от състава и това е много хубаво. През миналата година на волейболната гала също се видяхме с някои от тях, защото тогава имаше награждаване на тези, които станаха втори на олимпийските игри в Москва“, сподели Тонев.

Бившият национал открои единството в отбора като една от основните предпоставки за успеха през 1986 година, подчертавайки, че приятелството между състезателите е устояло на изпитанието на времето.

"Първият спомен е за много голямата битка, която водихме, за много тежката подготовка, която имахме, и най-важното - че бяхме много задружни като отбор, като колектив. Приятелството, което имахме тогава, остана и до днес.“

Като част от екипа, който работи с женския национален отбор на България, Димо Тонев акцентира върху необходимостта от приемственост между поколенията и значението на познаването на историята на родния волейбол.

"Аз мисля, че без история няма бъдеще. Успехите, които има българският волейбол, със сигурност вдъхват на младите повече увереност и по-голямо самочувствие, когато излязат на международната сцена.“

Тонев разкри и кои са най-важните качества, които се стреми да възпитава у младите състезатели.

"Опитваме се да имат хъс, да имат борбеност, да не се предават пред трудностите и да знаят, че зад тях стои волейболна нация, която има история и която ги подкрепя във всеки един момент“, завърши Димо Тонев.

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