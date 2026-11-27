Треньорът на Левски Хулио Веласкес коментира грозните сцени и побоя над български фенове преди мача с Олимпик Марсилия. Испанският специалист сподели, че чак след срещата е разбрал за инцидентите по трибуните.

„Един жалък епизод за футбола, който е недопустим. Искам да изразя пълната си подкрепа към абсолютно всички привърженици, които са изпитали това. Сега ми казаха, че има човек в болница, надявам се да не е нищо сериозно. Няма значение дали падаш, печелиш или завършваш наравно, ако феновете нямат възможност да присъстват на стадиона и да се насладят на играта. Изключително разочарован и отвратен съм от подобен тип ситуации. Не знаех за това нещо по време на мача, току що ми го обясниха“, коментира Веласкес.

Според информации от медиите във Франция около дузина български привърженици на Левски са получили медицинска помощ след атаката от фенове на Марсилия.

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