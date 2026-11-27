Привърженици на Левски бяха ранени в четвъртък в Марсилия по време на сблъсъци с фенове на Олимпик Марсилия, като френският президент Еманюел Макрон и неговият български колега Илиана Йотова осъдиха актовете на насилие от страна на марсилци.

В отговор на запитване от АФП полицейската префектура на френския департамент Буш-дю-Рон съобщи, че около дузина души, всички от които българи, са били ранени по време на тези инциденти на стадион "Велодром".



"Пет души са били откарани в болница с очни травми, черепно-мозъчни травми и изкълчване на рамото. Шест души са били прегледани на място за рани", обясни полицейската префектура. "На този етап няма информация за евентуални задържания", уточни същият източник. Няколко часа след края на мача, спечелен с 1:0 от Олимпик Марсилия българският президент Илияна Йотова реагира във Facebook, като говори за "ужасяващи" кадри в Марсилия и "недопустимо" насилие.

"Френските власти трябва да изяснят напълно обстоятелствата около нападенията и да изправят извършителите пред съда, а УЕФА трябва да провери условията, при които е била осигурена сигурността на българските фенове на стадиона. Готови сме да окажем цялата необходима помощ на нашите сънародници!", написа тя.

Българското министерство на външните работи "категорично осъди нападенията срещу български граждани в Марсилия". Генералният консул на България в Лион и почетният консул в Марсилия следят отблизо развитието на ситуацията на място.

Еманюел Макрон също осъди в четвъртък вечерта "с най-голяма твърдост актовете на насилие, насочени срещу български фенове". Тези прояви на насилие "нямат място нито в спорта, нито в общественото пространство", а френският президент увери българския министър-председател Румен Радев, с когото разговаря в рамките на европейска среща на върха в Брюксел, "че тези актове няма да останат ненаказани", според Елисейския дворец.

Преди мача от Лига Европа между Олимпик Марсилия и Левски се случиха сериозни инциденти между феновете на двата отбора, придружени от сбивания, хвърляне на предмети и димни гранати.

Десетина минути преди началото на мача няколкостотин фенове на ОМ от "Вираж Сюд" нахлуха в трибуна "Жан Буен", една от страничните трибуни на "Велодром". Последва тълпа, като марсилците изглеждаха да преследват група от няколко десетки български фенове. Те накрая се присъединиха към сектора, където бяха разположени около 500 фенове на Левски. Междувременно бяха разменени удари, като някои от марсилците, много от които с качулки, носеха флагштокове, както отбеляза АФП. Един фен дори изпразни пожарогасител.

Около българския сектор ситуацията се изостри с хвърляне на предмети и димни бомби. Силите за сигурност успяха да възстановят спокойствието. Малко след началния съдийски сигнал, даден в предвиденото време, десетки фенове на ОМ се върнаха към Южния сектор. След това секторът за българските фенове остана под наблюдението на значителен кордон от полицаи за борба с масови безредици, като се наблюдаваха няколко нови ескалации на напрежението, особено по време на почивката. В крайна сметка ОМ спечели с 1:0, а края на мача премина без нови значителни инциденти.

От страна на ОМ също беше изразено осъждане на инцидентите. "Бързата намеса на екипите за сигурност на клуба позволи да се възстанови спокойствието, без това да се отрази на протичането на мача. В момента клубът се стреми да установи точните обстоятелства около тези инциденти, в сътрудничество с компетентните власти", добави клубът от Марсилия.