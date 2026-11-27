Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол не скри разочарованието си от загубата с 1:2 от Трабзонспор в Лигата на конференциите. Столичани имаха преднина в резултата след автогол, но допуснаха пълен обрат в заключителните минути на срещата.

„Много е трудно днес да приема резултата, защото показахме страхотна игра. Бяхме много близо до победата. Дори и на точка нямаше да сме доволни, защото можехме да спечелим. В Европа на високо ниво всяка грешка се наказва. Ако се подобрим в това отношение, ще печелим такива мачове. Играхме много силно срещу Левски и срещу Лудогорец, също и днес. Разликата между двата тима бе качеството. Трябва да се учим от такива мачове. Качеството прави разликата”, коментира Гиздол.