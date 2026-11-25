Треньорът на Трабзонспор Томас Райс говори на пресконференцията преди гостуването на ЦСКА в мач от 4-ия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Той призна, че няма търпение да се изправи срещу своя близък Маркус Гиздол.

„Утре ще играем без фенове. За съжаление не можем да променим тази ситуация. Това не е първият ни мач в Европа като гост без подкрепата на нашите фенове. Стадионът е хубав, атмосферата ще е добра. Треньорът на нашия съперник (б.а. - Маркус Гиздол) е човек, с когото се познаваме добре, така че ще стане хубав мач.

Благодаря за топлото посрещане. Щастлив съм отново тук, в България. Мачовете от първенството и тези от евротурнирите са много различни. Докато бях в България не видях много хубава атмосфера. Дано утре бъде такава“, започна Райс.

„Маркус и аз се познаваме много добре. Той работи в Самсун преди мен. Опитва да създаде добър дух в отбора. Няма да е лесно, ще е трудно и за двама ни. Нетърпелив съм да се изправим един срещу друг. През лятото се видяхме в Турция. Аз дойдох първи в България, а след това и той. В момента ЦСКА има повече нужда от точки, така, че ни очаква сериозна борба. Когато напуснах Лудогорец, оставих отбора в добро състояние. Те ще се борят да стигнат до върха в България. Колкото до нас, ние загубихме последния мач в Лигата на конференциите – срещу Фрайбург. Трябват но добри резултати в следващите 3 мача, за да се класираме в топ 8“, завърши Райс.