Именитият футболен мениджър Пеп Гуардиола призова Кристиано Роналдо и португалския национален отбор да изгладят различията си, за да може легендарният нападател да получи подобаващо изпращане. Бившият мениджър на Манчестър Сити смята, че играч с толкова историческо значение заслужава да си тръгне през парадния вход, а не на фона на продължаващо напрежение.

В разговор за YouTube канала на бразилската легенда Ромарио, Гуардиола изрази убеждението си, че настоящата ситуация изисква общи усилия, за да завърши всичко по добър начин - в името на наследството, което футболистът оставя след себе си. Опитният треньор подчерта, че начинът, по който Роналдо си тръгва, трябва да отговаря на този негов статут.

„Португалската футболна федерация трябва да осигури достоен край на кариерата на Кристиано Роналдо“, заяви Гуардиола.

„Кристиано Роналдо не бива да напуска португалския национален отбор по този начин. Не могат да го оставят да си тръгне така“, добави испанският специалист.

„Има изключителни футболисти и Кристиано Роналдо е един от тях. Затова тази ситуация трябва да бъде поправена. Дали ще я поправят или не - това не е моя работа, но те задължително трябва да го направят. Постигнатото от него във футболния свят заслужава различен завършек. И двете страни трябва да положат усилия, за да гарантират подобаващо изпращане. Кристиано Роналдо заслужава да си тръгне по свои собствени правила“, каза още Пеп Гуардиола.

Същевременно той отправи послание към петкратния носител на Златната топка да направи крачка към разбирателство, така че фокусът да остане изцяло върху неговите постижения.

„Трябва да има празненство, на което той да почувства обичта на сънародниците си, а от той също трябва да поеме инициативата и да каже: „Нека оставим миналото зад гърба си“. Не бива за една цяла кариера да се съди въз основа на месец или два, нито заради разногласие или недоразумение с един или двама души. Великите играчи - онези, които наистина са били на върха, заслужават да си тръгнат през главния вход. Той е бил изключително важна фигура - ​​не само за себе си, но и за Португалия, за бъдещите поколения португалски футболисти“, отбеляза Гуардиола.