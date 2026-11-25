Уотфорд назначи бившия селекционер на Румъния Едуард Йорданеску за нов мениджър на отбора, който се състезава във второто ниво на английския футбол Чемпиъншип.

48-годишният специалист, водил за кратко ЦСКА преди десет години, заменя на поста Алесио Дионизи, който беше уволнен в неделя – едва пет месеца след назначаването си. Причината е серия от седем загуби в последните 10 шампионатни срещи, като последната от тях беше поражението с 0:4 от Шефилд Юнайтед в събота.

„Много съм горд и щастлив, че съм в този футболен клуб“, заяви Йорданеску пред официалния сайт на Уотфорд.

„Виждам, че отборът преминава през труден момент, но през последните дни изгледах много от мачовете му и гледам с голяма увереност към бъдещето.“

Той става шестият нов наставник на Уотфорд за по-малко от 18 месеца и общо 25-ият треньор, откакто семейство Поцо пое управлението на клуба през 2012 г.

Бившият треньор на ЦСКА София, ЧФР Клуж и Легия (Варшава) ще бъде придружен в Уотфорд от своите помощници Александру Раду, Гжегож Мокри и Микеле Янучи. Йорданеску обаче ще наблюдава домакинския мач срещу Блекбърн Роувърс в сряда от трибуните, а официално ще поеме ръководството на отбора за гостуването на Дарби в събота.