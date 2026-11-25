Гбамен очаква труден мач срещу един от бившите си отбори Трабзонспор в Лигата на конференциите утре от 22 часа на стадион "Българска армия".
Защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гбамен няма предпочитания на какъв пост ще играе, като е готов да играе дори като нападател, ако се наложи.
Котдивоарецът с френски паспорт може да играе в защита или халфовата линия, а в последните два мача на "червените" отбеляза и две попадения. Гбамен очаква труден мач срещу един от бившите си отбори Трабзонспор в Лигата на конференциите утре от 22 часа на стадион "Българска армия".
“Няма значение на коя позиция играя. На всички постове, на които ме сложи старши треньора съм готов, ако трябва и нападател. ЦСКА е нов отбор за мен, а Трабзон ги познавам от миналото. Не мога да правя сравнение. Очаква ни много силен противник, но ние ще сме максимално концентрирани”, каза Гбамен.