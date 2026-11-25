Изпълнителният директор на футболния Берое Атанас Дафинов напуска своя пост, съобщиха от втородивизионния клуб чрез официално изявление.

"Благодарим му за професионализма и свършената работа през времето му в клуба и му пожелаваме много успех в бъдещите проекти. Клубът вече работи по обявяването на новия човек на тази позиция", написаха от Берое на своята официална страница в платформата Фейсбук.

Дафинов бе назначен за изпълнителен директор преди началото на новия сезон във Втора лига, където се състезава старозагорският клуб.

След 17 изиграни кръга Берое заема 10 място във временното класиране на Втора лига с актив от 22 точки. Старозагорци нямат победа в последните си четири последователни мача от първенството.





